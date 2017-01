Le retour du Maroc au sein de l’UA est « chaleureusement accueilli »

Kinshasa, 15 janv. 2017 (ACP/FAAPA).- La décision du Maroc de retrouver sa place au sein de l’Union africaine (UA) a été « chaleureusement accueillie » lors du 27ème sommet France-Afrique, a indiqué, samedi à Bamako, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, rapporte la FAAPA citant dimanche l’agence marocaine de presse (MAP).

« Lors des multiples rencontres que j’ai eues, j’ai constaté que la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle, en l’occurrence l’UA, a été chaleureusement accueillie », a souligné M. Mezouar dans une déclaration à la presse à l’issue de sa participation au 27ème sommet Afrique-France placé sous le thème « Sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l’émergence ».

« Mes interlocuteurs ont mis en avant également la place du Royaume au sein du continent africain », a-t-il ajouté, faisant part de la volonté de plusieurs pays à renforcer et à développer leurs relations avec le Maroc dans le cadre de l’approche prônée par le Roi Mohammed VI visant le renforcement des liens du Royaume avec les pays africains.

Le sommet de Bamako qui a été marqué par la participation d’une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique francophone et anglophone, est un espace pour des échanges aux plans multilatéral et bilatéral sur les défis qui s’imposent au continent, notamment, ceux relatifs à la sécurité, au développement et à la place de l’Afrique sur la scène internationale. ACP/Kayu/Kgd