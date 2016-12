Retour du président de la CENCO à Kinshasa  

Kisangani, 28 Déc. 2016 (ACP).- L’archevêque métropolitain de Kisangani et président en exercice de la Conférence Episcopale Nationale du Congo « CENCO », Marcel Utembi Tapa a quitté Kisangani ce mercredi pour la capitale Kinshasa, a appris l’ACP.

Après un bref séjour à Kisangani pour célébrer la nativité de Jésus – Christ avec les chrétiens de son diocèse, le prélat catholique a regagné la capitale congolaise.

Mgr Utempi doit assurer la suite et la fin des négociations directes entre les parties prenantes aux accords politiques issus du dialogue national et les parties membres du Rassemblement de l’opposition non signataires desdits accords afin de parachever la mission lui confiée par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange pour ramener la classe politique congolaise sur la voie de la paix, précise-t-on. ACP/Zng/May