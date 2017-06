Retule de l’AS Patronage meilleur buteur de division II de l’EUFKIN-Plateau

Kinshasa, 27 Juin 2017 (ACP).- L’attaquant de pointe Retule de l’AS Patronage est le meilleur buteur du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Plateau pour la saison sportive 2016-2017, a révélé mardi à l’ACP le secrétaire exécutif adjoint de cette entité sportive, Samy Molowayi.

Retule est l’auteur de 23 réalisations et est talonné par Kasongo du SC de Kinshasa avec 11 buts, suivi de Kanza de La Gazelle et Nkanu du SC Kinshasa avec 10 buts chacun.

Le classement des buteurs à l’issue du championnat de division II : Retule (Patronage) 23 buts, Kasongo (SC Kinshasa) 11 buts, Kanga (La Gazelle) et Nkanu (SC Kinshasa) 10 buts, Monkonzi (Ndanu), Muteba (SC Kinshasa) et Nsunda (JCM) 7 buts, Kuseku (Bilima) et Yikini (DCM) 6 buts, Mbaya (Mac Sport) 5 buts. ACP/Mat/BSG/JGD