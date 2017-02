Réunion de concertation et d’évaluation des données sur la lutte contre le VIH à Matadi

Matadi, 15 Fév. 2017 (ACP).- Une réunion de concertation et d’évaluation des données sur la lutte contre le VIH a réuni, mardi à Matadi, les cadres du Programme national de lutte contre le sida (PNLS) de la division provinciale de la santé(DPS)/Kongo Central et les partenaires engagés dans la lutte, notamment le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), le Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM), la Santé rurale pour tous (SANRU) et le Centre régional d’appui et de formation pour le développement (CRAFOD).

Selon le coordonnateur provincial du PNLS/Kongo Central, Dr Vicky Mabiala qui a livré cette information mercredi à l’ACP, la réunion visait l’harmonisation des données du VIH avec tous les partenaires pour le 4ème trimestre 2016.

Parmi les données harmonisées, il a cité les indicateurs sur le nombre de femmes et hommes ayant fait un test de VIH et connaissant leurs résultats, avec 89.083 personnes enregistrées pour une cible de 31.250 personnes (soit 285%) et les dépistés positifs avec 906 personnes enregistrées sur 533 attendues (soit 168,9%)

Les mêmes données renseignent que 77 femmes enceintes sur 125 étaient attendues (soit 61,6 %) tandis que 81 femmes sur 125 (soit 64,8 %) ont reçu les traitements anti rétroviraux.

Le nombre de nourrissons nés des femmes infectées par le Vih ayant bénéficié d’un dépistage dans les deux mois qui ont suivi leur naissance est de 35 sur 32 (soit 109,3%) et les adultes plus enfants éligibles aux antis rétroviraux et qui reçoivent le traitement sont à 7.032 sur 7.541 (soit 93,2%).

Les performances remarquées sont dues à une forte sensibilisation menée par les organisations à assise communautaire dans les villages.

Au total 2.181.875 pièces de préservatifs ont été distribuées à 3.265.303 personnes (soit 66, 8%) et le nombre de cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) testés au VIH est de 10.154 sur 11.717 (soit 86%). ACP/FNG/ZNG/Wet