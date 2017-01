Pour la revalorisation  du site touristique de l’ISP/Mbandaka

Mbandaka, 12 Janv. 2017 (ACP).- Le Pr Oscar Lowenga l’a Wemboloke, s’est dit engagé à revaloriser le site touristique de l’ISP/Mbandaka, qui est répertorié parmi les 9 sites touristiques de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur.

Le Pr Lowenga l’a déclaré mercredi, au cours d’un entretien avec l’ACP où il a regretté le manque d’attention des responsables sur cet aspect, alors que le site de cette institution d’enseignement supérieur répond à toutes les conditions pour en faire un véritable site touristique, digne d’attirer la curiosité du public.

Son projet, a-t-il indiqué, consiste à aménager l’environnement, en améliorant son parc pour en faire un golf, où diverses activités à caractère éducatif devront être organisées, en même temps un lieu de détente et de méditation.

Pour réussir son pari, il s’inspire de la philosophie de l’auto prise en charge, prônée par M’zee Laurent Désiré Kabila, invitant toutes les sensibilités et les compétences nécessaires pour réfléchir ensemble sur la manière de transformer ce beau site, d’une superficie d’environ 6OO m2, en un véritables lieu touristique pouvant attirer des milliers de visiteurs.

Avec des palmiers plantés en ligne, un grand espace vert non exploité, l’unique et le plus grand amphithéâtre de Mbandaka, un grand terrain couvert des pelouses pouvant servir de golf, pour ne citer que ceux-là, le site de l’ISP/Mbandaka n’attend que d’être aménagé par des spécialistes du domaine pour mériter sa place parmi les sites touristiques du chef-lieu de l’Equateur, a martelé le Pr Lowenga.

Il s’est dit déterminé à démarrer son projet en dépit des maigres moyens dont il dispose. ACP/Kayu/Wet