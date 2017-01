Les revendications des Léopards satisfaites par le ministre des Sports

Kinshasa, 15 janvier 2017 (ACP).- Le capitaine des Léopards de la RDC Youssouf Mulumbu a annoncé que les « revendications de ses collègues sur les primes pour la CAN (Coupe d’Afrique des nations) Gabon-2017ont été satisfaites par le ministre des Sports,Willy Bakonga, rapporte l’AFP. « Les revendications ont été entendues. Aujourd’hui, on a discuté avec le ministre des Sports et la Fédération. C’est vrai que peut-être cela a été mal pris mais en fin de compte, on s’est entendu et c’est le principal », a déclaré Mulumbu lors de la conférence de presse d’avant match contre le Maroc, du lundi 15 janvier à Oyem (Nord du Gabon).

Il a tenu à préciser que « Les choses ont avancé. C’est vrai qu’il y a une vidéo qui est sortie et on va dire qu’on n’en est pas fiers. Mais le tout, c’était de revendiquer certaines choses hors foot. Le plus important aujourd’hui, c’est le terrain. Ces derniers jours, on a plus parlé de la RDC en termes de primes ou de grève. Maintenant, il va falloir se concentrer plus sur le foot, et notre adversaire le Maroc qui est une équipe redoutable. On a fait ce qu’on avait à faire, il va falloir répondre présent. » Mulumbu espère que la RDC, 3ème lors de l’édition précédente « va faire encore mieux » en 2017.

De son côté, le sélectionneur de la RDC, Jean Florent Ibenge a admis « qu’il aurait préféré ne pas avoir une journée en moins dans la préparation. La meilleure des choses, c’est de ne plus parler de ça et puis rentrer sur le terrain pour tout renverser. On s’est mis en faute donc on doit avoir cet objectif de se racheter. On connait notre population, sa passion. Si on gagne contre le Maroc, je crois que les choses reviendront dans l’ordre ».

Le capitaine des « Léopards » avait dénoncé le vendredi 13 janvier 2017 « un problème de primes » dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux en compagnie de ses coéquipiers, dans laquelle il avait annoncé leur volonté de ne pas s’entraîner.

Le ministre des Sports, Willy Bakonga avait rejoint l’équipe nationale samedi pour résoudre cette question des primes. La RDC est logée dans le groupe C qui évolue dans la ville d’Oyem, avec la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Togo. A la 30ème édition de la CAN, disputée en Guinée Equatoriale, les Congolais avaient terminé à la troisième place après les Ivoiriens et les Ghanéens. ACP/Kayu/Kgd