Revitalisation du forum national de la CEFDHAC-RDC

Kinshasa, 08 juillet 2017 (ACP).- Des acteurs de la Société Civile issus de différents réseaux ont renforcé la structuration du Forum national de la CEFDHAC par les élections et la désignation des délégués des composantes au comité permanent d’animation, a indiqué samedi à l’ACP, le président national de cette organisation, Bienvenu NGOY. Il s’agit des représentants des femmes, des jeunes des Populations autochtones, de la CEFDHAC (Conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d’Afrique centrale) , des délégués du Gouvernement Central, de l’Administration Publique et forestière, du secteur privé et de la Coordination nationale de la COMIFAC (Commission des forêts d’Afrique centrale) en RDC.

M.Ngoy a rapporté avoir été réélu en qualité de président national de la CEFDHAC pour la RDC, conformément aux statuts régissant cette structure.

Outre le poste de président, la vice-présidence est assurée par le REPALEF, le Secrétariat est confié au REJEFAC et le Secrétariat adjoint au REFADD, tandis que la FIB (Fédération industriel du bois), le REPAR (Réseau des parlementaires) et la Coalition des femmes pour le développement durable (CEFLEDD) occupent les postes de conseillers. Les animateurs seront désignés par la base de chaque sous structures.

La dynamisation des organes d’animation du « Forum national CEFDHAC », conformément au dispositif organisationnel et textes de base de la CEFDHAC a fait l’objet d’un l’atelier organisé du 28 au 29 juin 2017 à Kinshasa.

Cette rencontre avait pour entre autres objectifs, le partage de l’information sur le dispositif organisationnel et la vulgarisation des textes de base de la CEFDHAC pour leur meilleure appropriation par toutes les parties prenantes du Forum national.

Il s’agissait aussi de produire une stratégie de fonctionnalité durable du Forum National de la CEFDHAC-RDC et de faire connaitre le contenu du plan de convergence 2 de la COMIFAC et ses innovations relatives notamment au changement climatique et la REDD+. ACP/Kayu/BSG/Wet