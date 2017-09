Revue du 1er  trimestre 2017 de la division provinciale de la santé du Kongo Central

Matadi, 19 sept. 2017 (ACP).- La division provinciale de la santé (DPS)/ Kongo Central organise, du 18 au 22 septembre dans la salle des fêtes du centre d’accueil Silem à Matadi, sa revue du 1er trimestre 2017.

Cette revue de 5 jours regroupe des cadres issus des ministères de la Santé, de la Fonction publique et du Plan, le médecin inspecteur provincial de la santé, de la division provinciale de la santé y compris les coordonnateurs des programmes spécialisés, tous les médecins chefs de zone(MCZ) et un représentant des ONG de la société civile engagée dans la santé, dans l’objectif de contribuer au renforcement de leadership du ministère de la santé.

Elle est financée par SANRU/Fonds Mondial et l’Unicef sous le guide du chef de division de la santé, le Dr Jacques Kimfuta Makengo.

La RDC dispose depuis 2010 de la seconde stratégie nationale de renforcement du système de santé (SRSS-2) et récemment du second plan national du développement sanitaire (PNDS) 2016-2020 comme cadre stratégique de référence pour la planification et la mise en œuvre des interventions dans le secteur de la santé. ACP/Mat/Wet