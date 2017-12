Les risques de contamination au VIH renforcés par le phénomène Kamuina Nsapu

Kananga, 05 Déc. 2017 (ACP).– Les conflits consécutifs au phénomène Kamuina Nsapu, avec tous ses effets collatéraux, ont renforcé les risques de contamination au VIH au Kasaï Central, indique la commission de plaidoyer et des ressources du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS) dans un document parvenu, lundi, à l’ACP.

La mobilisation de toutes les forces vives, surtout celle des acteurs du terrain, pour les campagnes de sensibilisation de la population s’avère, dès lors, indispensable notamment dans des zones ciblées, afin de susciter l’adhésion et l’appropriation communautaire de la riposte contre cette pandémie qui freine le développement socio-économique de cette province.

Face à cette politique de décentralisation de cette lutte à travers le PNMLS et en prévision de la célébration de la Journée mondiale du sida, le 1er décembre prochain, cette commission plaide pour la mobilisation de tous les partenaires et intervenants en vue de contribuer à la réussite de cette vaste campagne de sensibilisation des populations cibles au dépistage volontaire du VIH, au traitement antirétroviral et à l’accès à la charge virale sans discrimination d’ici à 2020. ACP/Fng/Ymw/Mat/Kgd