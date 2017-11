Le rôle de l’entretien mécanisé d’une route en terre, selon la cellule Infrastructures

Kinshasa, 11 Nov. 2017 (ACP).- Un expert de la cellule Infrastructures a indiqué que l’entretien mécanisé joue un rôle important dans le maintien du confort des services des routes en terre battue en leur redonnant le profil, selon qu’elles impliquent ou non un apport de matériaux sur la chaussée, vendredi au cours d’un entretien avec un journaliste de l’ACP.

Selon cette source, l’entretien mécanisé effectué sur base des tranches périodiques bien définies, constitue un élément clé de la stratégie d’entretien des routes en terres mise en place par la cellule Infrastructures dans le cadre du projet PRO-routes pour la maintenance et la pérennisation des ouvrages.

Cet expert de la cellule Infrastructures a fait remarquer que la route en terre battue est ingrate. Elle peut paraître en bon état le matin, mais une seule pluie peut la rendre impraticable l’après –midi, si toutes les précautions ne sont pas prises.

Selon lui, la chaussée subit des intempéries et des pertes des matériaux au passage des véhicules ou même à la pression exercée sur par les usagers et la conduisent à la destruction.

Pour garder le confort de la route, l’expert de la cellule Infrastructures a indiqué qu’il est impératif de redonner périodiquement à la route son profil ce, à travers l’entretien nécessitant des engins lourds et une expertise avérée dans la construction des routes en terre battue qui s’apparente à la réhabilitation.

Il a relevé que l’entretien manuel courant trouve son sens que si la route a subi un traitement mécanisé. Il est souvent utilisé pour pérenniser la durée de vie de la route en l’évitant des dégradations dangereuses pouvant entrainer d’autres travaux de réhabilitation plus onéreux.

L’expert a rappelé que ce type d’entretien des routes en terre en cours d’exécution sur la route nationale no4 respectivement sur les tronçons Buta-Bunduki (201km) depuis juillet 2016, l’axe Kisangani-Bunduki (525 km), Kisangani-Niania-Beni.

Il est également sur la route nationale no5 sur l’axe Kalemie-Uvira (385 km) qui subdivisé en deux lots comprenant Kalemie-Lulimba et Lulimba-Uvira.

Modalités de déroulement des travaux mécanisés

Les travaux d’entretien mécanisé sur les routes nationales no 4 et 5 qui s’étalent sur une période de 24 mois à dater de juillet 2016 sont exécutés par tranches périodiques spécifiques. La première, dite ferme de six mois, intervient au début pour remettre la route en état de praticabilité. Pendant la période de mobilisation, la mission de contrôle et l’entreprise identifient la nature et le niveau des dégradations, avant qu’elles procèdent à l’actualisation des quantités des travaux à entreprendre. Au terme de cette tâche le maître d’ouvrage délégué qui est la cellule Infrastructures écrit à l’entreprise pour le démarrage des travaux.

La deuxième tranche qui a la même durée consiste à observer le comportement de la route après la première pluie. De nouveau la mission de contrôle et l’entreprise visitent la route pour constater les dégradations causées par les eaux de pluie. Sur ce, le maître d’ouvrage délégué notifie à l’entreprise de procéder aux travaux de réparation nécessaires pendant quatre mois. A la fin de cette période la mission de contrôle et l’entreprise procèdent aux quatre phases opérationnelles consistant en l’évaluation des dégradations précédées chacune par la notification à l’entreprise pour un entretien et le rechargement de la route avec un apport de matériaux. ACP/BSG/Kgd