Le rôle de l’information avant et après les élections au centre d’une sensibilisation à Matete

Kinshasa, 07 juillet 2017(ACP).- le rôle de l’information avant et après les élections a été au centre d’une campagne de sensibilisation à l’enrôlement menée vendredi à Kinshasa, à l’intention des femmes de la paroisse Saint Alphonse dans la commune de Matete, par M. Axel Nsimba, activiste de droits de l’homme.

Nsimba a expliqué à l’assistance que l’information donnée par les médias a pour, entre autres objectifs, d’être au courant de l’actualité notamment du processus électoral en RDC, d’améliorer la familiarisation à plusieurs questions dont celles relatives liées à l’égalité des sexes et à se former davantage.

Il a exhorté les participantes à s’enrôler en vue de participer aux prochains scrutins, de s’approprier les connaissances reçues pendant cette journée et de les vulgariser pour accroitre l’électorat féminin en tant qu’électrices et candidates potentielles.

Cet activiste des droits humains a, en outre, appelé les journalistes à bien jouer le rôle de relais de l’information et de modelage de l’opinion publique, pendant cette période cruciale et sensible du processus électoral. ACP/Fng/Mat/May/kji