Le rôle  de la société civile dans la décentralisation au centre d’une formation à Ngandanjika

Ngandanjika, 26 mars 2017 (ACP).- Les délégués de différentes structures membres de la société civile forces vives et de la nouvelle société civile du Congo, sous-coordinations de Ngandanjika dans la province de Lomami, ont été appelés à jouer leur rôle d’interlocuteurs entre les dirigés et les dirigeants au cours d’une formation organisée samedi au temple de l’église Cité Bethel locale au chef-lieu du territoire vert.

Dans son exposé, le chef de bureau décentralisation à Ngandanjika, Jules Kabanga a indiqué que la société civile est l’interlocutrice institutionnelle, un lieu d’expression populaire où les structures membres se réunissent régulièrement pour présenter de besoins qui leur sont propres en vue d’amener l’Etat à y apporter des solutions idoines.

L’entité territoriale décentralisée (ETD), qui ne cherche pas à se substituer aux organisations existantes, est une interlocutrice institutionnelle qui a fait souvent défaut pour réaliser les actions de développement, a dit en substance l’orateur. Pour asseoir sa crédibilité, elle devra associer toutes les associations existant sur son territoire à l’élaboration et à la recherche de son programme d’investissement.

Selon Me Rombault Yakitambu, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile du Congo, cette formation d’un jour a été initiée en vue de renforcer les capacités et orienter les structures membres de cette organisation citoyenne dont la plupart n’existent que de noms et n’ont pas de bases juridiques. ACP/FNG/Wet