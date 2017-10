Le rôle du pouvoir public dans l’application des textes de lois

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- Le pouvoir public a un rôle important à jouer dans l’application et le suivi des textes de lois notamment celles relatives au système éducatif, pour renforcer l’instruction des filles et provoquer un changement de mentalité dans la société, a indiqué mardi à Kinshasa M. Rodin Muvuyu, chargé des programmes au Comité National Femmes et Développement (CONAFED).

M. Muvuyu a fait savoir que cette application et le suivi de ces lois permettront d’améliorer le cadre légal en amendant les aspects qui affectent la participation politique des femmes et en impulsant la dynamique de l’évolution des questions relatives aux droits de la femme et à la parité.

Vulgariser les lois en faveur des droits de la femme, favoriser ses études et empêcher la déperdition scolaire des filles, en investissant beaucoup dans l’éducation et proposer des modèles de genre équilibrés et exemptes de stéréotypes et des préjugés, figurent également au nombre de recommandation faites par le chargé des programmes du CONAFED.

M. Muvuyu a, à cet effet, invité les responsables de différents établissements scolaires à organiser des discussions en classes sur les différents sujets d’actualité, à encourager la participation et l’aptitude à la prise de parole des filles pour qu’elles soient familiarisées aux pratiques de gestion partagée des budgets familiaux. ACP/Ywm/Mat/Wet