Route Beni-Kasindi : reprise du trafic sur le pont Semliki

Beni, 24 janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’État en charge des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction, Thomas Luhaka a procédé lundi au lancement officiel du trafic sur le pont Semliki jeté sur la rivière de même nom, et qui s’était effondré le 02 janvier dernier sur la route reliant lesvilles de Beni et Butembo à la cité de Kasindi, à la frontière ougando-congolaise.

C’était en présence du Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya, du ministre honoraire Salomon Banamuhere et d’une foule nombreuse d’officiels et autres curieux venir saluer la reprise du trafic sur ce tronçon d’importance capitale pour le Nord-Kivu et

une partie de l’ex province Orientale.

Peu avant de couper le ruban symbolique, le ministre d’État a rappelé les peines endurées par la population à la suite de l’effondrement de cet ouvrage, avant de saluer la promptitude avec laquelle le chef de l’État a pris en considération la réhabilitation du pont Semliki. S’exprimant en Kiswahili, Thomas Luhaka a saisi cette occasion pour adresser une sévère mise en garde aux operateurs économiques au sujet des défauts de chargement et annoncer que des services compétents seront mis contribution pour faire respecter le tonnage.

Pour sa part, le Gouverneur Julien Paluku Kahongya qui avait effectué une visite de constat 24 heures après l’effondrement a rassuré de la détermination du président de la République Joseph Kabila Kabange à résoudre définitivement le problème par le remplacement complet de tout l’ouvrage. «Le Président a promis et il a réalisé», a indiqué l’Autorité provinciale revenant sur le timing de quinze jours fixé à l’avance. Construit vers les années 1950, le pont Semliki supporte plus de 200 camions gros porteurs par jour en provenance du port kenyan de Mombasa, sans compter des camionnettes de petit et long châssis, rappelle-t-on. ACP/Mat/JGD/Fmb