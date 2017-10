Le Royaume-Uni : 211 millions de dollars investis au titre de fonds humanitaire en RDC selon un ouvrage de la Monusco

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Le Royaume-Uni est le plus grand contributeur du fonds humanitaire en RDC, a révélé un document de la Monusco parvenu lundi à l’ACP. Selon ce document, 211 millions de dollars ont été investis par le Royaume-Uni en RDC de 2012 à 2017.ce fonds répond aux besoins des populations dans le cadre de la reforme de fonctionnement du système humanitaire pour développement de la résilience des populations.

Dans ce même cadre, le Royaume Uni et l’USAID ont conjointement financé pour 55 millions de dollars américains en vue de l’amélioration du programme de l’éducation sur la période 2015-2020. Le Royaume-Uni prévoit une contribution à hauteur de 818 millions de dollars pour les prochaines élections.

Pour ce qui est de la santé primaire (ASSP), 287 millions de dollars ont été ont investis au cours de la période 2013-2018 dans 52 zones de santé en RDC et ciblés environ 8,6 millions de personnes. ASSP a déjà permis de construire, d’équiper et de réhabiliter 250 centres de santé et a assuré le renforcement des capacités du personnel soignant. Le programme malaria a nécessité 36 millions d’euros depuis 2013-2017 pour réduire la prévalence de la malaria ainsi que sa mortalité selon les 3 axes suivants, la prévention avec la distribution des moustiquaires imprégnées.

L’accès aux tests de diagnostic rapide et aux combinaisons thérapeutiques à base d’arteminisine et le renforcement des capacités du programme national de lutte contre le paludisme. Dans le cadre de croissance économique 125 millions de dollars sont disponible pour la période 2013-2023, pour aider le secteur privé à devenir un moniteur de croissance et de création d’emplois en RDC pour le bénéfice des personnes ayant un faible revenu.

Le programme s’articule sur 3 axes : améliorer le climat des affaires à travers des projets et des interventions (ESSOR), s’attaquer aux défaillances du marché en améliorant le fonctionnement du marché du café du cacao, du transport pluvial et de l’argent mobile et enfin améliorer l’accès aux services financiers.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD