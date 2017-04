La RTNC bientôt opérationnelle dans la province de la Tshuapa

Kinshasa, 25 Avril 2017 (ACP).- La Radio télévision nationale congolaise (RTNC) sera bientôt opérationnelle dans la province de la Tshuapa pour permettre à sa population d’être pleinement informée et en temps réel sur les événements qui se déroulent dans le pays et à ses dirigeants de communiquer avec les habitants, a annoncé le gouverneur de cette province, Cyprien Lomboto Lombonge, à l’issue de son entrevue, mardi, avec le ministre de la Communication et médias, Lambert Mende Omalanga. «A Boende, il faut installer la radio et la télévision mais le matériel est incomplet. Il faut nous envoyer un technicien pour évaluer ce qui manque», a confié le gouverneur. Le ministre Mende, a-t-il ajouté, a promis de dépêcher un expert du Réseau national de télécommunication par satellite (RENATELSAT) pour réhabiliter ce média public.

La Tshuapa, issue de l’ancienne province de l’Equateur est située dans la cuvette centrale et nécessite la réhabilitation des routes, des ponts et des bâtiments, vestiges de l’époque coloniale, et la construction de nouvelles infrastructures pour son développement.

Cyprien Lomboto a révélé avoir mis à profit son séjour à Kinshasa pour prendre langue avec des investisseurs pour effectuer ces tâches et développer l’agriculture, la province étant située sur un terrain marécageux. ACP/FNG/JGD