 La RTNC/Kongo Central accorde un espace aux enfants reporters

Matadi, 01er Mars 2017 (ACP).- La station provinciale de la Radio-télévision nationale congolaise (RTNC)/Kongo Central va accorder un espace, dans sa grille des programmes du 5 mars prochain, aux cinq enfants reporters, dans le cadre de la célébration à Matadi de la journée internationale de la radio et de la télévision.

Mme Mavungu, chef de bureau à la division provinciale de la femme, enfant et famille, l’a annoncé à l’issue d’un entretien mardi avec le directeur provinciale de la RTNC, Gabriel Lukeka Bin Miya, en présence de ces cinq enfants reporters sélectionnés par son service à l’occasion de cette journée.

Au cours de cette rencontre, l’un des cinq enfants, dont trois filles et deux garçons, a relevé la raison qui a milité en faveur de cette requête d’espace médiatique devant leur permettre de vulgariser les droits de l’enfant souvent méconnus des parents et de la société.

Un espace de 45 minutes leur sera accordé à l’occasion, a promis le directeur provincial de la RTNC. La division provinciale de la Femme, enfant et famille a formulé la même demande de prestation des enfants reporters aux autres médias audiovisuels de Matadi, une ville qui dispose de plus de sept chaines de télévision et de presque autant de stations de radiodiffusion. ACP/ZNG/JGD