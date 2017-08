Rwanda: Paul Kagame investi en présence de ses pairs africains au stade national de Kigali

Kinshasa, 19 Août 2017 (ACP).- Le Président rwandais Paul Kagame a été investi vendredi pour un troisième mandat de sept ans, en présence de 19 chefs d’État africains au stade national de Kigali, après avoir remporté les élections du 4 août dernier avec près de 99% des voix, a rapporté samedi l’AFP.

« Chaque pays africain doit faire face aux efforts destinés à nous faire vivre en des termes fixés par d’autres », a déclaré le chef de l’Etat rwandais, âgé de 59 ans. « Ils demandent que nous remplacions des systèmes qui fonctionnent bien pour nous par des dogmes dans lesquels leurs propres peuples perdent rapidement foi. »

Plusieurs Chefs d’État et personnalités diplomatiques étaient présents à cette cérémonie d’investiture, où se figurait le Président soudanais Omar el-Béchir, visé par deux mandats d’arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale (CPI) en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis dans la province soudanaise du Darfour. Le Rwanda n’est cependant pas signataire du Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, et n’est à ce titre pas contraint de mettre en application les mandats d’arrêts.

M. Kagame avait recueilli 98,79% des voix, loin devant l’indépendant Philippe Mpayimana (0,73%), et Frank Habineza (0,48%), leader du Parti démocratique vert, le seul parti d’opposition autorisé au Rwanda, rappelle-t-on. ACP/Bsg/Wet