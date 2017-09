Saint Alphonse sacré champion de l’EUJUKIN-Centre

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- Saint Alphonse a été sacré champion après sa victoire face Retirada sur le score de 3-2, dimanche, au terrain municipal de la commune de Matete, en finale du tournoi de l’Entente urbaine de Judo de Kinshasa (EUJUKIN)-Centre.

Par cette victoire, le club de Saint Alphonse a eu une coupe en or et 7 médailles en or de la part du président de l’Entente urbaine de Judo de Kinshasa-Est, M Dominique Minimbu qui était accompagné du directeur technique national de la Fédération nationale congolaise de Judo (FENACOJU), Elonga Dijo.

Le club Retirada, vice-champion, a reçu une coupe en argent et 6 médailles en argent alors que le club Saint Adrien qui s’est classé troisième, a eu 7 médailles en bronze tout comme le club Ouragan placé quatrième.

Par ailleurs, le palme du meilleur judokas de cette édition est revenu à Me Kisoka Daso. Le président de l’Entente urbaine de Judo de Kinshasa (EUJUKIN)-Centre, Mwata Nance a remercié tout le monde, de dirigeants en passant par les athlètes et les arbitres jusqu’aux supporteurs qui se sont bien comportés au cours de ce tournoi.

Il a aussi remercié tous les intervenants dans l’organisation de ce tournoi qui n’a pas connu un incident majeur ni un accident. Il a remercié également la presse, les membres de sécurité de la police militaire et les anciens sportifs pour leur participation active en termes de conseils durant les trois semaines de la compétition. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD