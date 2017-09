Saint Pierre bat Umoja (2-0) à l’EUFLU 

Lubumbashi, 25 sept. 2017 (ACP).- Le FC Saint Pierre a battu le FC Umoja par 2-0, samedi au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya, en match de la 1ère journée du championnat de l’Entente urbaine de football de Lubumbashi (EUFLU).

Katima de Umoja (7ème) a permis à Saint Pierre d’ouvrir le score sur un auto-but, avant que Kabwende Musema (50ème) ne double la mise.

Say FC, en dépit de sa domination de la partie, s’est fait surprendre à la dernière minute par le FC Nouveaux Talents par 1-2. Say a entamé la marque grâce à Mwanza (6ème), avantage remis en question par Kanda Antony (7ème). Le but de la victoire a été inscrit par Mutonji Ilunga (90ème) a offert la victoire à Saint Pierre consécutivement à une perte du ballon de Say au milieu du terrain.

Le coach Twite Mugalu de Nouveaux Talents déplore l’excès de confiance de ses joueurs

Le coach de Nouveaux Talents s’est plaint après le match de l’excès de confiance de ses joueurs.

Par contre, son collègue Papy Bakamaka de Say a justifié sa défaite par l’immaturité de ses joueurs dont la plupart des joueurs sont cadets et juniors après le départ des anciens. ACP/Fng/Kayu/May