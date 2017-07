La saison sportive 2017-2018 sera décisive pour le TP Ouragan de l’EUFKIN-Plateau

Kinshasa, 10 juillet 2017 (ACP)- Patrick Mukendi, président du TP Ouragan, a déclaré au cours de l’assemblée générale ordinaire, tenue dimanche au quartier camp PM (police militaire), dans la commune de la N’sele, que la saison sportive 2017-2018 sera décisive pour son équipe dont l’objectif primordial est de remporter le titre en division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Plateau.

Selon lui, le TP Ouragan ne s’était suffisamment pas préparé pour affronter le championnat 2016-2017, devant des clubs habitués à cette compétition. Nous sommes venus de division III pour accéder en division I. C’est pour cela, nous avions subi beaucoup de défaites à la phase aller. Heureusement, à la manche retour, nous avions fait le nécessaire pour maintenir l’équipe en division I. « Cette expérience nous permettra de bien nous mesurer avec nos adversaires cette saison, tout en demandant aux opérateurs sportifs de notre quartier de nous prêter main forte pour la survie de l’équipe », a souligné Patrick Mukendi.

Le TP Ouragan a occupé la 12ème place au classement de division I avec 48 points pour 38 matches livrés dont 15 gagnés, 20 perdus, 3 nuls et 51 buts marqués contre 65 encaissés. Le joueur Jacky Tshilumba a été le meilleur buteur de l’équipe avec 8 buts, tandis que Chancard Lukoka a été désigné Révélation de l’année. Les prévisions budgétaires s’élèvent à 27.000 US.

L’assemblée générale a connu la présence de Guy Kalambay et Mme Tyty Luzolanga respectivement représentants de la division urbaine des Sports et Loisirs et trésorière de l’EUFKIN-Plateau. ACP/FNG/Kayu/BSG/KGD