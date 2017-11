Santos-Saint François, Cœur de Lion-Le Roi et Etoile de Binza-Roparis jeudi à l’EUFKIN-Lukunga

Kinshasa, 1er nov. 2017 (ACP).- Les matches TP Santos-SC Saint François, AS Cœur de Lion-FC Le Roi et AS Etoile de Binza-FC Roparis, constituent l’affiche, de la 2ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lukunga, qui se joueront jeudi au terrain de l’Université pédagogique nationale (UPN), dans la commune de Ngaliema.

De l’autre côté et au terrain Madua du camp Tshatshi, de la même commune, l’AS Vegos ira à l’assaut de TP MJLC et l’AS Dieu Sport accordera son hospitalité à l’AC Fondation Lukaku.

Par ailleurs, la grille d’autres rencontres de la même journée s’établit comme suit : AJSM FC-AC Marc City, AC Lufungula-AS Panda, AS Bana Kintambo-AS Bari et AS Bamana-ES Jade. ACP/YWM/BSG/Wet