La science et l’activité politique doivent contribuer à l’instauration d’un Etat de  droit, selon Me Dieudonné Ilunga Pfunga

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Les études scientifiques en politique voire l’exercice de celle-ci dans les partis et par le pouvoir doivent concourir à l’instauration d’un Etat de droit en République Démocratique du Congo (RDC).

C’est, du reste, l’essentiel à retenir du livre, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le peuple d’abord, le combat de toute une vie, remis, lundi à l’ACP. Me Dieudonné Ilunga Pfunga qui y a présenté une compilation des meetings, discours, correspondances, séminaires et conférences de feu leader de l’opposition, a fait savoir que,bdans l’entendement de ce grand homme politique, les activités susmentionnées ont pour finalité la restauration des valeurs morales et spirituelles sans lesquelles aucune société moderne ne peut connaître un vrai développement durable.

Il a affirmé, par ailleurs, que pour Etienne Tshisekedi, la nécessité de mener une lutte acharnée contre les fléaux, dont, notamment, la corruption, la cupidité, le gain facile, l’égoïsme et le matérialisme s’avère indispensable pour sauver le pays et son peuple.

Ces fléaux, a-t-il poursuivi, sont des antivaleurs à la base de la paupérisation des congolais sur un sol et un sous sol riche, avant de renchérir que ce premier honoraire a tenu, sa vie durant, à faire comprendre l’obstination de ses compatriotes à s’accrocher au pouvoir par la force, au grand dam de l’intérêt supérieur des congolais.

D’où, pendant toute sa vie, il a lutté pour chercher un changement radical de la dictature en démocratie de nature à travailler pour le bonheur des congolais. ACP/FNG/Kayu/JGD