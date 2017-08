La scolarité de 1442 indigents prise en charge par L’ONG CHEMONICS dans le territoire de Sakania

Sakania, 09 Août 2017 (ACP).- L’ONGD Bak Congo, vient d’obtenir de l’ONG CHEMONICS, la prise en charge de la scolarité de 1442 indigents pour l’année scolaire 2017-2018.

Selon le chargé de suivi et évaluation de ce projet, Omari Kwama, ces 1442 indigents qui ont été répertoriés dans les différentes entités du territoire de Sakania, seront inscrits dans 26 établissements d’enseignement primaire et secondaire de ce territoire en raison de la proximité des uns et des autres.

La cérémonie officielle de lancement du projet sera organisée à la fin de la semaine en cours. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI