La SCTP sollicite l’implication du Premier ministre  

Kinshasa, 04 Oct. 2017 (ACP).- Le Premier ministre, Bruno Tshibala, a échangé mercredi avec une délégation de la Société commerciale des transports et ports (SCTP), conduite par sa présidente du conseil d’administration (PCA), Vicky Katumwa, venue solliciter son implication dans les problèmes auxquels la société est confrontée.

Mme Katumwa, a, à cette occasion, indiqué qu’il s’agit principalement de la gestion de la redevance logistique terrestre (RLT), de la créance de l’Etat sur la SCTP, la créance entre les différentes sociétés à l’égard de la SCTP et le problème d’embauche pour rajeunir le personnel de cette entreprise.

« Nous avons besoin que le Premier ministre puisse lever des mesures conservatoires bien encadrées pour permettre à la SCTP de passer à embaucher », a-t-elle lancé, avant d’évoquer le cas de spoliation dont la société est victime.

Mme Katumwa, a, par ailleurs, fait savoir qu’ils ont reçu des assurances très fermes du Premier ministre, qu’il a demandé une prise en charge de tous les points par une commission qui va être mise en place incessamment.

Tenue d’une réunion préparatoire d’harmonisation des vues de la Tripartite à la primature

Le Premier ministre, a, par ailleurs eu dans la soirée, une réunion préparatoire avec les membres de la tripartite en vue d’harmoniser la prochaine réunion tripartite (CENI-Gouvernement–CNSA) qui doit se tenir avant la publication du calendrier électoral.

De son côté, le rapporteur de la CENI, Jean Pierre Kalamba, a indiqué qu’ils sont venus échanger et éclaircir certains mécanismes de collaboration qui doivent devenir pérennes dans le cadre des contacts intenses que doivent faire ces trois institutions au regard des recommandations contenues dans la mise en œuvre de l’accord particulièrement dans son chapitre 4.

« Le public doit comprendre qu’après la première tentative de la Tripartite qui a eu lieu à Kananga, nous voulons maintenant formaliser les choses pour des contacts réguliers et permanents », a-t-il fait savoir soulignant que « nous nous sommes mis à baliser les chemins avec des dispositions pratiques et c’est ici qu’on verra que les réunions vont se suivre d’une manière en cascade, ainsi nous allons échanger pour rendre fluide le mécanisme et produire le calendrier », a conclu le rapporteur de la CENI. ACP/BSG/Wet