Séance d’encadrement pédagogique à l’intention de nouveaux  étudiants de l’ABA

Kinshasa, 19 oct.2017(ACP).- L’Académie des beaux-arts(ABA) a organisé du 16 au 18 octobre 2017 des journées d’encadrement, d’orientation, et de guidance pédagogique à l’intention de nouveaux étudiants, a rapporté jeudi à l’ACP le secrétaire général académique de cet établissement ,Charles Mbengo Nzeza.

Ces étudiants ont suivi les exposés sur l’organisation des sections et des départements ainsi que le fonctionnement des filières d’études, a indiqué le secrétaire général académique, soulignant qu’en cas de besoin, ils peuvent changer d’orientation en fonction de leurs aptitudes.

M. Charles Mbengo qui est également chef de travaux à l’ABA, a fait savoir qu’à travers les communications présentées par les autorités académiques et décanales, ces étudiants ont appris la manière de se comporter pour leur intégration au sein de la communauté estudiantine et la conduite à adopter pour la réussite aux interrogations et aux examens.

Ils ont aussi été initiés à la technique de recherche et aux connaissances sur l’usage de la bibliothèque.

L’ABA organise les sections des arts graphiques et des arts plastiques et dispose des départements notamment, de céramique, de sculpture, de peinture, d’architecture intérieure, de communication visuelle, de la conservation et de la restauration des œuvres d’arts. ACP/Kayu/May