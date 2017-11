Un second test d’admission en prépolytechnique à l’UNIKIN en faveur des candidats retardataires

Kinshasa, 05 Nov. 2017 (ACP).- La faculté polytechnique de l’Université de Kinshasa, organisera le 20 Novembre 2017 son second test d’admission en prépolytechnique en faveur des candidats retardataires au premier test organisé le 16 octobre passé sur ordre des autorités académiques de cette institution, a déclaré samedi à la presse de Kinshasa le vice doyen de cette filière, Jean-Marie Beya.

Ce test, a-t-il dit, vise à retenir les seuls candidats qui ont les compétences et plus de chance de réussir en prépolytechnique, soulignant que l’admission à ce second test est ouverte aux finalistes de toutes les options, notamment scientifiques, littéraires, commerciales, techniques et pédagogie.

Les candidats concernés devront s’enrôler chez la comptable de la faculté polytechnique avant le 20 Novembre et doivent se présenter dans les salles J et H la matinée pour le dit test, a signalé le vice doyen de la polytechnique de l’UNIKIN. Il a rappelé que ce test portera sur la dictée française et les notions des mathématiques du niveau de la section littéraire, ajoutant que la prépolytechnique ou préparatoire en polytechnique est une classe qui prépare les candidats finalistes des humanités, toutes les sections confondues à s’inscrire à la faculté polytechnique.

Les candidats qui ont été retenus pour le premier test qui a eu lieu le 16 octobre dernier, dont 230 réussites sur 450 enregistrés, seront publiés le 16 novembre en cours par le secrétaire général académique.ACP/YWM/Kayu/Wet