Le secrétaire financier de la LIFKAT tué dans un accident de circulation à Lubumbashi

Lubumbashi, 19 Janv. 2017 (ACP).- Le secrétaire financier de la Ligue de football du Katanga (LIFKAT) démembré, Kasongo Longo a été tué dans un accident de circulation survenu mercredi vers 19 heures sur l’avenue de la Digue, dans le tronçon compris entre les avenues de la Basilique et Bukama dans la commune de Kenya à Lubumbashi.

Kasongo Longo a été fauché par un minibus de marque Noah affecté au transport en commun au moment où il quittait son bureau de la LIFKAT au stade Frédéric Kibassa Maliba pour rejoindre ses collègues de service qui l’attendaient de l’autre côté de l’avenue. Le véhicule qui l’a fauché venait de l’avenue Basilique et se dirigeait vers la commune de Katuba, selon un témoin de l’accident.

Père de six enfants, le défunt est né le 6 décembre 1956 à Luena et a fait ses études primaires au collège Kitumaini ex Saint Boniface dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Ancien joueur de Dims de Kamina, il a été engagé à la division des Sports en 2003 après avoir rendu des loyaux services à la Ligue de football du Katanga depuis 1993.

A la LIFKAT, il a œuvré aux services d’affiliations sous les mandants de différents présidents de cette entité sportive notamment Athanase Bulemi, Ilunga Mpuzi, Kyola Bakanaka, Kasongo Makamba Kant, Kambale et Ernest Mwamba. Son corps est gardé à la morgue de l’Hôpital général de référence de la commune de Kenya en attendant la levée du corps. ACP/Kayu/Kgd