Le secrétaire général ai de la Prévoyance sociale place son mandat sous le signe de la continuité

Kinshasa, 22 Août 2017 (ACP). Le secrétaire général ai de la Prévoyance sociale, Jean Masusu Lufuta place son mandat sous le signe de la continuité des actions menées par son prédécesseur visant le renforcement de différents piliers de la protection sociale, un vaste domaine qui assure la paix sociale à tous les Congolais et des étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie.

M. Masasu l’a fait savoir mardi lors de la cérémonie de la reprise et remise avec son prédécesseur Alfred Musima parti en retraite, en présence du directeur de cabinet adjoint Serge Lukoki, représentant le ministre d’Etat au Travail, emploi et prévoyance sociale. Il a promis de beaucoup travailler afin de ne pas décevoir ceux qui ont placé leur confiance en lui, avant d’appeler ses collaborateurs à travailler la main dans la main comme ils l’ont fait avec le secrétaire général sortant. «J’attends de vous un travail bien fait et de qualité en reconnaissant que dans la vie, on est jamais arrivé, on ne fait que traverser», a-t-il dit, exhortant ses collaborateurs à s’améliorer chaque jour.

Pour sa part, le secrétaire général sortant a exprimé sa joie de passer main à l’un de ses collaborateurs, «un fils maison» qui maîtrise les rouages du secrétariat général, lui demandant de poursuivre l’œuvre qu’ils ont amorcée ensemble. «C’est dur mais avec la volonté et la détermination, l’on peut réussir», a-t-il dit.

Jean Masusu provient de la direction des Mutuelles et Associations, l’une de 6 directions que compte le secrétariat général. Il trouve sur sa table nombreux dossiers dont des projets d’Arrêtés et autres dossiers en continuation tant au niveau du cabinet du ministre que des institutions nationales et internationales, publiques et privées. ACP/Fng/Mat/JGD