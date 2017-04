La sécurité au Darfour au centre des discussions entre le Soudan et la France

Kinshasa, 02 Avril 2017 (ACP).- Une délégation française conduite par le Représentant permanent adjoint auprès de l’ONU, Alexis Lamek, s’est entretenue à Khartoum avec le sous-secrétaire du ministère soudanais des Affaires étrangères, Abdul-Ghani Al-Naee sur la situation en matière de sécurité au Darfour et de la stratégie de sortie des Nations Unies – Mission de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) de la région, ont rapporté dimanche des médias locaux officiels.

« La délégation française a discuté des activités de la MINUAD et de sa stratégie de sortie à la lumière des évolutions positives et de l’amélioration de la situation au Darfour, qui exige de réduire la taille et les forces de la mission afin de tenir compte des résultats du groupe de travail conjoint, » a déclaré le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

« M. Al-Naeem a informé la délégation française des efforts déployés d’une part par le gouvernement soudanais et les partenaires pour faire face à la situation des personnes déplacées dans la région du Darfour et d’autre part par les forces régulières pour collecter les armes dans la région, » peut-on lire également dans le communiqué.

Le responsable soudanais a en outre exhorté la France à jouer un rôle positif plus important afin de soutenir les efforts de paix au Soudan. ACP/Zng/May