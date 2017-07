Ségolène Royal pressentie ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- L’ancienne ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, a annoncé mercredi qu’elle allait être nommée ambassadrice de France chargée des négociations internationales pour les pôles Arctique et Antarctique, poste précédemment occupé par Michel Rocard, décédé en 2016, a rapporté l’AFP. « C’est ce qu’on m’a proposé et c’est ce que j’ai accepté. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian me l’a confirmé. C’est une très belle mission », a déclaré Mme Royal lors de l’émission « Questions d’info » « La nomination interviendra, je pense, au Conseil des ministres de la semaine prochaine », a précisé l’ancienne ministre, présidente de la COP21.

Mme Royal a également expliqué que l’’impact du réchauffement climatique se voit massivement aux pôles et que la banquise a reculé de plusieurs kilomètres en quelques dizaines d’années. Pour elle, ces masses d’eau douce qui ont été conservées pendant des centaines de milliers d’années tout d’un coup fondent, se répandent à l’échelle planétaire et ensuite suscitent la montée du niveau de la mer mais aussi des perturbations sur la biodiversité absolument considérables.

Ségolène Royal, ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007, qui après la COP21 avait œuvré à pousser les ratifications de l’accord de Paris, a monté une association, Manifeste pour une justice climatique. Elle avait déposé sa candidature à la direction du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), qui est revenue à l’Allemand Achim Steiner. ACP/Fng/Bsg/JGD