Séjour à Kalemie de la présidente de l’Union pour la Jeunesse Panafricaine

Lubumbashi, 31 mars 2017 (ACP).- Mme Francine Muyumba, présidente de l’Union pour la Jeunesse Panafricaine (UJP) est arrivée vendredi à Kalemie pour une mission de quatre jours dans la province du Tanganyika.

Elle a indiqué, à sa descente d’avion à l’aéroport de Kalemie que sa mission a un triple volets qui sont d’abord d’encourager la tenue d’élections en RD Congo, d’une visite familiale en sa qualité de fille de cette ville et d’accomplir son devoir civique de s’enrôler pour obtenir sa carte d’électeur et profiter de cette occasion pour sensibiliser les jeunes du Tanganyika à se faire aussi enrôler massivement.

Mme Muyumba a, en outre, annoncé que son séjour sera axé sur quelques activités culturelles et de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la paix, la cohésion entre tous les jeunes des communautés pygmées et bantous afin d’enterrer leur hache de guerre et de vivre ensemble pour oublier le conflit qui les a divisés dernièrement et qu’ils participent ensemble au développement de la province.

La présidente de l’UJP a aussi déclaré qu’elle aura des contacts avec les autorités du Tanganyika pour ce qui peut être fait pour le compte de la jeunesse de cette province qui dit aussi se retrouver comme les autres jeunes du continent.

Francine Muyumba, aussitôt arrivée, a été reçue en audience par M. Ali Bin Omari, vice-gouverneur du Tanganyika avec qui elle a échangé longuement sur bien-fondé de sa mission. ACP/FNG/Wet