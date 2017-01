Séjour d’une délégation de la Cour d’appel de Kisangani  à Bunia

Bunia, 10 Janv. 2017 (ACP).- Une délégation de la Cour d’appel de Kisangani séjourne depuis lundi dans la ville de Bunia pour statuer sur le climat de méfiance qui règne entre le président du Tribunal de grande instance(TGI)/Ituri, Alphonse Wonga, et un groupe de défenseurs judiciaires.

Selon le premier vice président de cette Cour et chef de délégation, le magistrat Noël Makila Lomunga, son équipe est venue trouver des solutions au problème qui prévaut au TGI/Ituri et dont les conséquences sont fâcheuses particulièrement pour les parties, notamment les détenus en attente du jugement et les citoyens dont les procès en cours sont bloqués.

S’agissant de l’affectation à Buta du président de la TGI/Ituri, fond de cette crise, selon la première décision du Conseil supérieur de la magistrature(CSM), il a laissé entendre qu’une nouvelle décision maintenant ce haut magistrat à son poste vient de tomber.

Des défenseurs judiciaires ont déposé un mémorandum auprès des autorités provinciales exigeant, avant la reprise normale du travail, le départ à Buta du président de la TGI/Ituri, dans l’esprit de la première décision du CSM, rappelle-t-on. ACP/Mat/May