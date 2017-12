Le sélectionneur de l’équipe nationale de football et coach de l’AS V.Club en fête

Kinshasa, 05 déc. 2017 (ACP).- Le sélectionneur de l’équipe nationale de football « Les Léopards » et coach de l’AS. V.Club, Florent Ibenge, a fêté deux événements le dimanche 03 et le lundi 04 décembre 2017.

Pour la première date du 03 décembre, c’est le jour où le coach le plus populaire du moment en RDC a pris officiellement ses fonctions dans V.Club en 2012. Comme par coïncidence, cette date est tombée le jour où Ibenge et sa troupe affrontaient le FC Renaissance du Congo dans le cadre du match aller de la 4ème journée du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Match du reste gagné par le team « vert-noir » sur une belle note de 2-0. Ce qui a donné lieu à une fête dans la famille de « Bana mbongo ». Et la seconde date du 04 décembre, c’est le jour anniversaire de naissance de Florent Ibenge.

Ces deux dates ont donné l’occasion à Ibenge de partager sa joie avec plusieurs amis et connaissances samedi et dimanche. Pour l’intéressé, ce fut une occasion de faire le compte de son passage de 5 ans dans l’équipe chère aux moscovites. Sur le site du club, Ibenge se dit non encore comblé par les résultats récoltés jusque là avec son équipe quand bien même il a eu à jouer une finale de la Ligue des Champions de la CAF en 2014 face à l’Entente Sportive de Sétif d’Algérie (2-2 à l’aller à Kinshasa et 1-1 au retour à Brida), sans oublier trois phases de pool ou quart de finale (2014, 2016 et 2017), un titre de la LINAFOOT en 2015 et l’équipe est restée permanente sur l’échiquier continental des clubs depuis tout ce temps.

Un bilan qui, pour Ibenge, ne correspond pas à la prestation de son équipe qui méritait mieux pendant ces 5 ans où il est à la tête du staff technique de l’A.S. V.Club qui, somme toute, garde sa notoriété et son prestige à travers le pays et l’Afrique où Vita Club reste une équipe légendaire conclut-il sur le site du club. ACP/Mat/Kgd