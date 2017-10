Un séminaire de formation sur le tir à l’arc organisé par la FENACOTA et le CEPC

Kinshasa, 05 Oct. 2017 (ACP).- La Fédération nationale congolaise de tir à l’arc (FENACOTA) en collaboration avec le Conseil des éducateurs physiques du Congo (CEPC) organisent du jeudi 5 au samedi 7 octobre 2017, à l’intention des éducateurs du secondaire, un séminaire de formation à l’apprentissage de tir à l’arc, au salon d’honneur du stade de Père Raphaël de la Kethulle.

Au cours de cette formation ouverte les avant-midis, plus de 100 éducateurs sont initiés aux techniques de pratique de cette discipline. Ils auront la mission, à leur tour, de transmettre les connaissances apprises à leurs élèves, d’une part, et de produire un manuel pour la pratique de celui-ci, de l’autre. Le premier responsable de la Direction des activités physiques et des sports (DAPS), Bokata, a ouvert le séminaire au nom du ministre des Sports et Loisirs, en mission en Tunisie, indique-t-on. ACP/Fng/Ywm/Bsg/JGD