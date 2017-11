Le Sénat autorise la ratification de l’accord de Paris sur les changements climatiques

Kinshasa, 31 oct. 2017 (ACP).- Le Sénat a voté mardi en séance subséquente, à l’unanimité des 70 sénateurs présents à la plénière, le projet de loi autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord de Paris sur le climat (Cop21), en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée à New-York le 22 avril 2016.

En ratifiant l’Accord de Paris, la République Démocratique du Congo traduit, selon l’exposé des motifs de ce texte de loi, sa ferme détermination à contribuer à la mise en œuvre de cet accord issu de la COOP 21 et à la riposte internationale pour la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La RDC insiste sur l’urgence d’accroitre l’appui fourni par les pays développés parties sous forme de ressources financières et d’autres mécanismes du Fonds vert climat et du Fonds pour l’environnement mondial, en vue de permettre une action renforcée avant 2020 par les pays en développement parties. Auparavant, un délai général avait été engagé non seulement sur le projet de loi mais également sur trois autres projets de loi dont l’économie a été exposée par les ministres des Finances et de l’Environnement.

Il s’agit du projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de crédit du 19 avril 2017 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) au titre d’appui à la ratification et à la recherche du secteur agricole (PARSSA), du projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt conclu entre la République Démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de Projet d’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business (PEJAB), ainsi que du projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de financement additionnel du 19 avril 2017 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’IDA au titre de projet de développement du système de santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile (PDSS).

Au regard des préoccupations soulevées lors du débat général, le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour répondre à ces interrogations. ACP/Fng/Mat/Kji