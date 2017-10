Sende surclasse  Motema Pembe (3-0) à l’EUFKIT

Kikwit, le 30 oct. 2017 (ACP).- Le FC Sende a surclassé Motema Pembe sur le score sans appel de 3-0, dimanche au stade du 30 juin de Kikwit, en match comptant pour la première journée du championnat de l’Entente urbaine de football de Kikwit (EUFKIT).

L’équipe de Sende a obtenu ses 3 buts grâce au doublé de Luvumbu (17ème, 55ème) et l’auto but du gardien Kidia Mpono de Motema Pembe (25ème).

De son côté, Vutuka a eu raison de Jeunesse Sportive de Kikwit (JSK) qu’il a battu sur le score étriqué de 1-0, but obtenu par Kabhuka à la (15ème).

Samedi à l’ouverture du championnat dont le coût d’envoi a été donné par le président de l’EUFKIT, Rodin Kapanga Ekwela, Lupopo et ASK 3 (Association Sportive de Kikwit 3) ont fait match nul 0-0, même score réalisé par Makila face à Kungu Pemba. La première journée se poursuivra mardi dans les mêmes installations entre Kiamfu et FC Réal, tandis que Volcan rencontrera Ange-Noir. ACP/YWM/Kayu/KGD