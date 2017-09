Sénégal : Abdoulaye Wade démissionne de son poste de député

Kinshasa, 11 Sept. 2017 (ACP).- Les 165 députés élus au Sénégal feront leur rentrée jeudi à l’Assemblée nationale, après la présentation du gouvernement la semaine passée, a annoncé lundi RFI.

Selon la source, deux personnalités entre autres, Abdoualye Wade et Khalifa Sall seront absents lors de cette rentrée. L’ex-Président sénégalais Abdoulaye Wade l’avait dit et répété que s’il était tête de liste, c’était uniquement pour aider son parti. Il a donc démissionné de son poste de député. «Je ne serai donc pas présent à la séance d’ouverture convoquée ce jeudi», a indiqué Abdoulaye Wade qui conclut en taclant une fois de plus le Président Macky Sall. «Mon parti et moi-même avons constaté la fin de ma mission qui s’est terminée avec l’arrêt du Conseil constitutionnel publiant les résultats controversés des élections».

S’il ne siègera pas à l’Assemblée, Abdoulaye Wade n’en a pas terminé avec la politique, au contraire, avec 20 députés, sa coalition est la première force d’opposition, a fait remarqué RFI. Sans doute en lien avec le dialogue politique proposé par Macky Sall, le doyen de la vie politique vient de tendre la main à Khalifa Sall qui sera, sauf coup de tonnerre, l’autre grand absent de la rentrée parlementaire qu’il suivra depuis sa cellule de la prison de Rebeuss. ACP/Fng/Kayu/JGD