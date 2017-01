Sensibilisation à l’autonomisation économique des femmes du marché Ngandu dans la commune de Kimbanseke

Kinshasa, 08 janv. 2017 (ACP).- La coordonatrice de l’ONG « Association de l’appui et du développement des jeunes (AADJ) », Albertine Zola a sensibilisé, en début de weekend, les femmes du marché Ngandu, dans la commune de Kimbanseke, à l’autonomisation économique au sein de leur foyer.

Selon Mme Zola, la participation des femmes à la vie économique renforce l’accroissement de leur pouvoir d’action dans ce domaine et leurs droits pour une autonomisation économique et l’instauration d’un développement durable du foyer.

Pour que les droits des femmes et des enfants soient respectés, il est indispensable que les femmes puissent faire entendre leur voix lors des prises de décision familiales et communautaires. Si les femmes ont réussi grâce à leurs efforts, à promouvoir une dynamique plus égalitaire, il reste encore beaucoup à faire et plusieurs secteurs doivent être soumis de toute urgence à une attention particulière sur l’égalité des droits telle que la propriété foncière et autre marquerait un progrès important vers l’élimination de la discrimination de la sexiste au niveau du foyer.

Pour combler le déficit de financement, les femmes doivent développer plusieurs mécanismes d’épargne populaire, entre autres le système de tontine (likelemba), a-t-elle conclu. ACP/ZNG/Kgd