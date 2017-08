Sensibilisation à l’inscription 2017-2018 des étudiants congolais à l’UPES

Kinshasa, 03 août 2017 (ACP)- Le président de l’Université privée des études scientifiques et technologiques de la Tunisie (UPES), Khamasi Abdel Aziz, a sensibilisé les étudiants congolais à l’inscription de l’année académique 2017-2018, dans le cadre de la coopération RDC-Tunisie, lors d’une journée porte ouverte organisée jeudi, au Centre culturel Boboto dans la commune de Gombe, à Kinshasa.

L’objectif de cette journée, a dit M. Khamasi, est de permettre aux étudiants qui seront inscrits d’ajouter une bonne formation théorique liée à la pratique afin de faciliter leur intégration sur le marché d’emploi.

L’engagement de cette université, quant à lui, est de conduire les étudiants à la réussite en atteignant tous leurs objectifs afin d’intégrer le monde professionnel de demain qui exige les compétences et les qualités acquises durant les études.

Ce contact direct avec les parents et les étudiants, a-t-il souligné, « nous a permis de mettre à leur disposition tout le savoir, les compétences et l’expérience de nos professeurs chevronnés dans le domaine de l’enseignement privé afin de les accompagner dans leur vie estudiantine pour un avenir prometteur et une garantie d’emploi dans les meilleurs institutions ».

Le président de l’UPES a exprimé sa satisfaction pour la participation active des parents et des étudiants à cette journée porte ouverte. L’Université privée des études scientifiques et technologiques de la Tunisie est implantée dans la prestigieuse banlieue sud de Tunis et en plein cœur du quartier d’affaires de Mégrine, facile d’accès et sécurisé, a indiqué le promoteur de cette université. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD