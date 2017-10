Sensibilisation à l’opération de la révision du fichier électoral à Tshilumba

Kananga, 19 Oct. 2017 (ACP).- L’ONG (Organisation non gouvernementale) « Femme main dans la main pour le développement intégral » mène actuellement une campagne de sensibilisation, par la stratégie « de porte à porte », des femmes et des jeunes filles habitant la localité Tshilumba, dans la commune de Katoka, au Kasaï Central, aux opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, a indiqué, samedi, à l’ACP, la coordinatrice de cette structure, Mme. Bernadette Ngalula.

Elle a déploré l’analphabétisme ayant caractérisé bon nombre de femmes et autres jeunes filles de cette contrée au cours de ces opération en relevant la nécessité de l’utilisation des méthodes pédagogiques appropriées pour les actions devant leur permettre d’accomplir leurs devoirs civiques.

Mme. Bernadette Ngalula en a appelé à l’appui des partenaires du domaine pour la formation civique et citoyenne de cette frange de la population habitant cette contrée. ACP/YWM/Kayu/May