Sensibilisation à l’opérationnalisation de la zone de libre échange au sein de la CEEAC

Kinshasa, 17 Fév. 2017 (ACP).- La secrétaire générale adjointe de la communauté économiques des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Marie-Thérèse Chantal Mfoula a séjourné du 15 au 17 février à Kinshasa où elle a sensibilisé les autorités congolaises sur l’importance de la mise en œuvre effective de la zone de libre échange (ZLE) et de la procédure d’agrément au tarif préférentiel communautaire au sein de la région.

Mme Mfoula a expliqué au cours d’un point de presse tenu vendredi que la zone de libre-échange est un espace dans lequel les marchandises et les services circulent sans entraves, avant de préciser que c’est un espace d’opportunités économiques pour les opérateurs privés dans la mesure où elle leur offre un marché d’une taille plus grande que celle de leur pays d’installation.

Elle a également indiqué qu’au sein de la CEEAC, les textes communautaires visant la levée des obstacles à la libre circulation des biens ont été élaborés, notamment, l’établissement d’un tarif préférentiel au taux zéro applicable aux produits originaires de la sous-région, des règles d’origine souples, ainsi que des dispositions qui organisent l’octroi des agréments aux produits pour bénéficier du tarif préférentiel.

Mme Mfoula a souhaité que la mise en œuvre de la zone de libre échange puisse entrer en vigueur d’ici le 31 juillet 2017. Elle a toutefois regretté que seul le Cameroun a déjà mis en place le comité pendant que les autres pays sont en retard.

Mme Mfoula a aussi fait savoir que dans le souci de valoriser ce marché pour la promotion du développement de ses Etats membres, le traité instituant la CEEAC affirme que la communauté a pour objectif, entre autres, l’élimination entre Etats membres, des droits de douane et toutes autres taxes d’effet équivalent à l’importation et à l’exportation des marchandises ; et l’abolition entre les Etats membres, des restrictions quantitatives et autres entraves au commerce.

Procédure d’agrément

Mme Mfoula a indiqué que celle-ci comporte trois étapes essentielles à franchir par l’entreprise, à savoir, remplir au moins l’un des trois critères d’origine, formulé une demande d’agrément et se faire délivré un certificat d’origine.

La zone de libre échange de la CEEAC a été créée en 2004 par les chefs d’Etats et des gouvernements de cette communauté. La CEEAC a pour mission d’établir un marché commun entre ses membres dont la première étape est la zone de libre échange (ZLE).

Mme Mfoula a mis à profit son séjour à Kinshasa pour échanger avec le ministre en charge du Commerce Extérieur, Aimé Boji Sangara qui était assisté par son vice-ministre, Mme Nathalie Bul Ansung, avant d’être reçu par les présidents de la chambre Basse et de la chambre Haute du parlement congolais. ACP/Fng/JGD