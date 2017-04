Sensibilisation des acteurs étatiques sur les soins de santé en péril par le C.I.C.R.

Butembo, 08 Avril 2017 (ACP).- Le bureau de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge/CICR Beni a procédé cette semaine à la sensibilisation des acteurs étatiques sur les soins de santé en danger dans les pays où sévissent les guerres. Selon Musubao, assistant du chef de Bureau du CICR à Beni, partout où il y a guerre, on a besoin des infirmiers et des médecins, bref des agents soignant pour protéger les vies humaines.

Le CICR ayant pour mission de protéger et assister les victimes (blessés de guerre), il a plu a celle-ci de mener une campagne de soins de santé en danger en vue de sensibiliser le différentes couches sur la loi de la guerre ou le droit international humanitaire qui exige la protection de ceux qui ne sont pas impliqués dans la guerre.

C’est à ce titre que cet organisme international a jugé utile d’organiser des séances de travail relatives aux attaques répétitives des installations sanitaires dans plusieurs pays où l’on a besoin du personnel soignant. Le CICR a ainsi lancé un appel aux belligérants à mettre fin aux menaces des blessés et malades dans les formations médicales, ainsi que les médecins traitant pour avoir traité les victimes des conflits armés.

La loi stipule que la tâche de l’infirmier c’est soigner ; de même les centres de santé et les hôpitaux être protégé à tout temps et en toute circonstance. L’assistant du chef de Bureau du CICR à Beni, Masumbuko à déploré l’attaque des ambulances qui transportent les blessés, le pillage des infrastructures sanitaires et les attaques voir même les enlèvements perpétrés contre les personnels soignants. La vie des patients en dépend a-t-il poursuivi.

Les droits de l’infirmier doivent être respectés et protégés, car celui-ci a le devoir de soigner toute personne avec humanité et ne doit pas être poursuivi et jugé (puni) parce qu’il a refusé de poser un acte contraire à sa déontologie médicale ou la loi qui le régit à matière des soins.

Tout blessé ou malade qui arrive à l’hôpital doit être soigné sans discrimination aucune, car ils sont tous patients et doivent bénéficier des soins de la même manière. ACP/Zng/JGD