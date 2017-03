Sensibilisation des autorités politico-administratives et leaders d’opinion sur la journée mondiale de l’eau à Matadi

Matadi, 24 mars 2017 (ACP).- La Société civile santé du Kongo Central a organisé, vendredi au siège provincial de l’OMS à Matadi, une journée de mobilisation et de sensibilisation des autorités politico-administratives, des leaders d’opinion et des organisations non gouvernementales sur la journée mondiale de l’eau 2017.

Organisée en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), cette journée a visé la sensibilisation pour la consommation d’une eau potable, le non gaspillage d’eau et la lutte contre la tuberculose et le cholera.

Les matières du jour ont été axées sur la problématique de l’accès de la population à l’eau potable, le profil épidémiologique sur la tuberculose et la présentation sur l’approche engage TB.

Plusieurs recommandations ont été formulées à l’issue de cette journée, notamment l’intégration du plan annuel d’organisation, l’assurance des réunions trimestrielles, l’élaboration des projets par les associations non gouvernementales à soumettre aux partenaires pour l’appui des activités liées à la tuberculose par le biais de la Société civile sante.

Outre ces recommandations, les participants ont également fait allusion à l’implication des ONG sur le suivi des malades dans la communauté.

Tour à tour, le président du conseil d’administration de la Société civile santé, le Dr Eddy Yazolua, le représentant de l’OMS/Kongo Central, Honoré Mbaya, et celui de la division provinciale de la santé, le Dr Nsasa Thubi, ont remercié les participants avant d’apprécier les réflexions journalières.

Ils ont émis le vœu de voir la Société civile santé coordonnée par Fils Bodo et ses associations non gouvernementales réussir le pari sanitaire de la population du Kongo Central. ACP/FNG/Kayu/KGD