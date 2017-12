Pour une sensibilisation contre les violences sexuelles dans l’espace Kasaï

Kananga, 01 déc. 2017 (ACP).-Mme. Anitha, expert du Fonds des Nations unies pour le Population (UNFPA), a plaidé, au cours d’une rencontre avec la presse locale, vendredi, à Kananga, pour une grande sensibilisation des communautés dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre dans l’Espace Grand Kasaï.

Les leaders communautaires et religieux ainsi que d’autres acteurs de la Société civile doivent, selon elle, s’impliquer dans cette lutte par la sensibilisation afin de dénoncer les auteurs de ces actes auprès des instances judiciaires et aux structures de prise en charge des victimes dans les 72 heures suivant les faits afin d’assurer la prise en charge logistique et la prévention des infections sexuellement transmissibles, a-t-elle dit.

Elle a, par ailleurs, rappelé le rôle de l'UNFPA dans le cas d'une situation humanitaire, celui d'assurer le leadership dans la coordination d'un programme d'action multisectoriel et de fournir l'appui technique aux partenaires de mise en œuvre pour assurer que les survivants des violences sexuelles reçoivent des soins appropriés.