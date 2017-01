Sensibilisation en faveur de la culture fiscale à Kabinda

Kabinda 10 janv. 2017 (ACP).- Les cadres et agents des services générateurs des recettes de la province de Lomami, réunis à l’hôtel de ville sous la présidence du ministre provincial Joseph Kazadi Ngoyi en charge des Finances, ont reçu des instructions claires en rapport avec l’augmentation des recettes et la lutte contre toutes les formes de fraude fiscale et des deniers publics, a constaté l’ACP le weekend dernier.

Outre l’appel à la conscience professionnelle et au patriotisme, les agents de la Direction générale des recettes de Lomami (DGRLO), la FEC et la société civile ont été invités à multiplier des séances de sensibilisation des contribuables pour une bonne culture fiscale, seule voie de relance du secteur socio-économique.

Le ministre Joseph Kazadi Ngoyi a également expliqué l’importance de la collaboration qui doit exister entre les services d’assiettes et la DGRLO dans le respect des prérogatives de chaque service.

Il a lancé un appel à toute la population d’apporter sa contribution par le paiement des taxes dues à la province en vue de booster son développement.

A la prochaine réunion, a conclu le Ministre provincial des Fiances, tous les services impliqués dans la maximisation des recettes devront fournir un rapport concret des activités déployées sur le terrain. ACP/Mat/May