La sensibilisation pour lutter contre les abus envers les enfants

Kinshasa, 16 nov. 2017(ACP)- M. Paul Mbula, éducateur à la vie au Service central Education à la vie (SCEV), une structure catholique, a préconisé jeudi à Kinshasa la sensibilisation de la population comme un moyen efficace pour lutter contre les abus envers les enfants, au cours d’un entretien avec l’ACP.

M. Mbula, qui s’exprimait en prélude à la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants célébrée le 19 novembre de chaque année, a recommandé au gouvernement congolais de payer décemment les fonctionnaires et agents de l’Etat afin de permettre à ces derniers de bien jouer leur rôle de parents, en assurant la prise en charge totale de leurs enfants, de manière responsable, dans tous les domaines. Il a affirmé que la pauvreté de ces derniers expose les enfants aux abus comme l’exploitation sexuelle (pédophilie) et économique.

Parmi les autres recommandations figurent le dialogue permanent en famille, l’assurance des loisirs sains, l’application stricte de la Loi portant protection de l’enfant et de celle relative à son placement social ainsi que des mesures interdisant la fréquentation par ce dernier de certains lieux tels que les boîtes de nuit, les maisons de tolérance etc.

« Ceux, qui abusent des enfants, profitent souvent de leur ignorance, et aussi de la ruse, de l’autorité ou du pouvoir qu’ils ont sur leurs victimes », a dit M. Mbula, exhortant ces dernières et leurs proches de dénoncer ces actes ignobles et leurs auteurs. ACP/Fng/Yhm/May