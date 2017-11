Sensibilisation du monde scientifique au fléau de l’antibiorésistance aux antibiotiques au niveau national

Kinshasa, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le Programme de renforcement des capacités en enseignement et recherche en sciences de l’environnement (PRCERSE) a organisé vendredi, dans la salle de conférence du Laboratoire vétérinaire de Kinshasa, une matinée scientifique de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques, à l’intention des experts du monde scientifique, médical, pharmaceutique et des acteurs sociaux.

Ce séminaire, une initiative des universités de Kinshasa, de Genève (Suisse) et de l’Université Pédagogique Nationale en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques sur le thème : «L’usage des antibiotiques et l’Antibiorésistance».

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice de Suisse en RDC, Madame Walt SIRI a salué l’exemple d’une coopération universitaire qui renforce davantage les liens étroits entre la République démocratique du Congo et la Suisse aussi dans le domaine de la recherche au sein de l’université de Kinshasa, l’Université Pédagogique nationale et l’Université de Genève, lesquelles travaillent de manière étroite dans le domaine de la protection de l’environnement.

Elle a félicité les initiateurs du PRCERSE : le Pr Crispin Mulaji de l’Université de Kinshasa, Pr Jean Paul Otamonga de l’Université Pédagogique Nationale et Pr John Pote de l’Université de Genève (Suisse) pour le succès de ce programme dont «votre engagement enrichit les liens de coopération entre nos deux pays et complète notre coopération bilatérale dans d’autres domaines»

Pour la diplomate helvétique, l’antibiorésistance est un sujet qui concerne tout le monde, soulignant que la prise des antibiotiques sans une prescription médicale et la consommation incontrôlée des antibiotiques ont des conséquences évidentes sur la santé de l’homme. Madame Walt Siri a expliqué aux participants qu’ «en Suisse, l’objectif de renforcer la lutte contre la résistance aux antibiotiques se situe au premier rang de l’ordre du jour politique».

Elle a expliqué que pour la première fois, cette année, la Suisse participe à la « Semaine pour un bon usage des antibiotiques», lancée par l’OMS où de nombreuses manifestations sous le logo «Utilisation d’antibiotiques Seulement si nécessaire» sont prévues. Et d’indiquer que la Suisse a publié à cette occasion son rapport 2017 sur la Stratégie nationale antibiorésistance qui dresse un état des lieux de différentes mesures prises en dans ce pays dans ce domaine.

Le séminaire a pour objectif de sensibiliser tous les secteurs concernés par la question, notamment les médecins des hôpitaux, les médecins vétérinaires, les chimistes, les industries pharmaceutiques, les importateurs d’officine, les acteurs sociaux, les médias, la société civile en vue de leur implication dans la lutte contre l’usage des antibiotiques dont les résidus produits et jetés dans l’environnement contribuent à cette antibiorésistance.

Les milieux concernés par ces rejets sont le sol et les eaux avec des effets additifs dans l’atmosphère, la contamination des eaux de surface et de la nappe phréatique, l’altération de la microflore, des excréments et urines des animaux et les fumiers utilisés dans l’agriculture. Les scientifiques ont attiré l’attention sur l’impact final, qu’est l’homme à travers la consommation des plantes, légumes et viande contaminée.

Pour pallier l’absence d’une étude dans ce domaine, les Professeurs Jean-Paul Otamonga et Crispin Mulaji, deux des initiateurs du projet, ont estimé que la sensibilisation de l’opinion sur le danger que peut constituer le rejet des antibiotiques à grande quantité dans l’environnement, peu importe la voie, constitue un puissant moyen de lutte contre ce fléau sur la santé humaine. «En RDC, soulignent-t-ils, des efforts sont déployés mais en ordre dispersé». Pr Jean-Paul Otamongo a proposé la mise sur pied d’un grand «Réseau de Surveillance comprenant les acteurs dans tous les domaines» en vue de lutter efficacement et de manière coordonnée contre la contrefaçon et la mauvaise utilisation des antibiotiques à la base de l’antibiorésistance.

Plusieurs communications scientifiques ont été présentées par les différents intervenants notamment «la Pharmacocinétique des antibiotiques», «mécanismes d’action et de résistance des antibiotiques», «Usage rationnel des antimicrobiens en santé et production animale : défis et pistes de solution» et «Voies d’entrée des résidus d’antibiotiques dans l’environnement, diffusion et impact».

Enfin, les participants se sont regroupés en trois commissions : «Professionnels de santé et pharmaciens» ; «Secteurs agricole, vétérinaire et environnemental et Secteur politique», «socioculturel et communicationnel», c’est pour proposer des stratégies et plans d’action, en vue de trouver des solutions au fléau de l’antibiorésistance au niveau national.

ACP/YWM/BSG/JGD