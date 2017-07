Sensibilisation sur les violences basées sur le genre, le vih/sida et le dépistage volontaire à Boma

Boma, 11 juillet 2017 (ACP).- Une campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, le Vih/sida et le dépistage volontaire est organisée depuis le week-end à Boma par l’Association des mamans pour le développement intégral (AMDI), en collaboration avec le bureau urbain du genre, famille et enfant, a annoncé mardi à l’ACP Mme Florentine Thamba Longo, chef de bureau genre, famille et enfant.

Cette campagne, qui bénéficie de l’appui du projet Sanru à travers le Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM), a pour cible les élèves, les étudiants, les confessions religieuses, les différentes associations et les hommes en uniforme, a indiqué Mme Thamba.

Elle permet aux jeunes et adultes de connaitre leur statut sérologique et leur orientation, pour les personnes violées, vers les structures sanitaires de prise en charge et la clinique juridique.

Des notions élémentaires sur le Vih et le sida sont enseignées lors de cette sensibilisation, notamment comment on peut attraper le Vih et comment l’éviter. L’objectif principal de cette campagne de sensibilisation est de réduire le taux élevé de contamination du Vih et, avec la prévention, atteindre le taux de zéro contamination d’ici l’an 2030. ACP/Mat/May/KJi