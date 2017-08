Sept régions ivoiriennes reconnaissantes à la politique du Président Ouattara

Kinshasa, 06 Août 2017 (ACP).- Sept régions du Centre et du Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, ont manifesté samedi leur reconnaissance à la politique de développement du Président de la République, Alassane Ouattara, a rapporté dimanche l’agence ivoirienne de presse.

Les régions du Gboklê, de la Marahoué, de la Nawa, du Haut Sassandra, de San-pedro, du Lôh-Djiboua et du Gôh, ont exprimé à l’unisson leur «soutien indéfectible, sans faille, soutien total et non effiloché au Président Ouattara.» lors d’une cérémonie d’hommage organisée à Divo, Lôh-Djiboua, en présence des représentants du Vice-président de la République Daniel Kablan Duncan et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

La source souligne que cette reconnaissance intervient, notamment dans une période où «certains esprits tentent de ternir l’image du pays à travers des actes qui créent un climat de psychose généralisée dans le but de fragiliser le pouvoir». Les régions en fête ont battu le rappel des cadres de premier plan notamment les élus et anciens ministres de divers bords politiques pour marquer leur unité de vue sur la question du jour.

Sous la houlette de Dr Alassane Ouattara, plusieurs chantiers sont ouverts dans ces régions communément appelées zone Zadi. Il s’agit notamment de la réhabilitation de l’axe Autoroute-Divo-Gagnoa, le bitumage de Divo-Guitry-Côtière et le projet de débarcadère à Sassandra. ACP/BSG/JGD